Настроить яндекс директ (контекстная реклама)

Контекстная рекламаЗакрыт17 заявок216 просмотров
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Настроить яндекс директ (контекстная реклама)

сайт матрасов corretto .ru

нужно чтобы в день от 5 звонков было

жду предложений по стоимости настройки и сколько надо будет затрачивать финансов в в день чтобы получить от 5 звонков в день 

6 лет назад
petek568
Алексей 
26 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад