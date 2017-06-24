Настроить рекламную кампанию используя трекер Pixelk

Контекстная рекламаЗакрытнет заявок207 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Удаленно настроить рекламную кампанию для слива popunder траффика c биржи на ПП оффер используя трекер Pixelk. По ходу ответить на некоторые вопросы по арбитражу траффика. Покритиковать выбор ПП, оффера, трекера,

биржи.

P.S. прошу не спамить менеджеров агенств и людей кто увидел знакомые слова, но и близко не понял смысла задачи.

6 лет назад
guest_14985895490255
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад