Аудит рекламной компании

Для сайта (металлопластиковые окна) нужно настроить контекстную рекламу. Для понимания объема работы: - Ядро собрано, запросы отобраны, ссылки распределены. Объем более 50 кластеров запросов в каждом разное количество запросов (примерно по 20-30 +/- запросов в каждой группе). Чего ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ты крутой Интернет маркетолог ?
Если ДА!
Нужно:
Провести Аудит Google AdWords и Яндекс Директ, из рекламных компаний которые уже ввелись не один год, составить список рекомендаций. Есть реальная статистика по ключам, какие работают, нужно точечно настроить рекламу и показать результат – по целям.
Оплата за настройку + мотивация.
Жду твоей заявки.
Если НЕТ!
Сразу скажу, настроить рекламную компанию, методом тыканья в настройках и проводя бесконечные тесты с объявлениями при этом тратить рекламный бюджет в пустую я сам могу. Не присылайте заявки, не тратьте своё и моё время.
Условия
По результату работы, возможно рассмотрим сотрудничество на постоянной основе.
Рассматриваю только реальных фрилансеров не посредников, которые доступны в
дневное время.
Желателен опыт работы автомобильной тематике.
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