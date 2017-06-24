Аудит рекламной компании

Ты крутой Интернет маркетолог ?

Если ДА!

Нужно:

Провести Аудит Google AdWords и Яндекс Директ, из рекламных компаний которые уже ввелись не один год, составить список рекомендаций. Есть реальная статистика по ключам, какие работают, нужно точечно настроить рекламу и показать результат – по целям.

Оплата за настройку + мотивация.

Жду твоей заявки.

Если НЕТ!

Сразу скажу, настроить рекламную компанию, методом тыканья в настройках и проводя бесконечные тесты с объявлениями при этом тратить рекламный бюджет в пустую я сам могу. Не присылайте заявки, не тратьте своё и моё время.

Условия

По результату работы, возможно рассмотрим сотрудничество на постоянной основе.

Рассматриваю только реальных фрилансеров не посредников, которые доступны в

дневное время.

Желателен опыт работы автомобильной тематике.