Собрать кампании Директ и AdWords для ИМ косметики

Для интернет-магазина известного (продаётся в т.ч. в ЦУМ`е, Европейском) косметического бренда требуется собрать рекламные кампании в Яндекс.Директ и Google AdWords.

Товарная матрица небольшая, 200 товаров.

Нужны кампании по брендовым запросам, товарным, категорийным, по потербности, по конкурентам и т.д.

Нужен профессиональный уровень:

- карта базовых запросов, парскинг Кейколлектором или moab

- разделение кампаний на поиск, сети, ретаргетинг

- CRM-ретрагетинг через Аудитории

- А/Б-тесты объявлений

- Пробуем динамический ретаргетинг и смарт-баннеры

- Все ключи с 3 типами соответствия

- В AdWords не забываем про склонения

И т.д.

Вы должны чётко знать, в каких типах кампаний делается кросс-минусовка, в каких нет. И стоит ли включать ДРФ.

Контроль качества по нашему чек-листу.