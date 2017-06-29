Собрать кампании Директ и AdWords для ИМ косметики

Нужно настроить оценку эффективности рекламной кампании Google Adwords, в частности: [list][*]настроить googleanalytics и google webmasters.[*]настроить встатистике цели – по нажатию на кнопки.[*]связать с контекстной кампанией.[*]настроить сбор статистики для ремаркетинга. Настроить ремаркетинг (?).[*]предложить сервис колл-трекинга. Настроить колл-трекинг.[*]свести ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для интернет-магазина известного (продаётся в т.ч. в ЦУМ`е, Европейском) косметического бренда требуется собрать рекламные кампании в Яндекс.Директ и Google AdWords.
Товарная матрица небольшая, 200 товаров.
Нужны кампании по брендовым запросам, товарным, категорийным, по потербности, по конкурентам и т.д.
Нужен профессиональный уровень:
- карта базовых запросов, парскинг Кейколлектором или moab
- разделение кампаний на поиск, сети, ретаргетинг
- CRM-ретрагетинг через Аудитории
- А/Б-тесты объявлений
- Пробуем динамический ретаргетинг и смарт-баннеры
- Все ключи с 3 типами соответствия
- В AdWords не забываем про склонения
И т.д.
Вы должны чётко знать, в каких типах кампаний делается кросс-минусовка, в каких нет. И стоит ли включать ДРФ.
Контроль качества по нашему чек-листу.
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