WEB-аналитик - настроить calltracking, подсчет стоимости лидов

$60
Контекстная рекламаЗакрыт4 заявки433 просмотра
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Нужно настроить оценку эффективности рекламной кампании Google Adwords, в частности:

  • настроить googleanalytics и google webmasters.
  • настроить встатистике цели – по нажатию на кнопки.
  • связать с контекстной кампанией.
  • настроить сбор статистики для ремаркетинга. Настроить ремаркетинг (?).
  • предложить сервис колл-трекинга. Настроить колл-трекинг.
  • свести все результаты аналитики в единую таблицу типа как на скрине, где по каждому месяцу вреальном времени показывалось: количество прямых лидов, количество

    ассоциированных лидов, расход по контексту, стоимость лида, следующий шаг

    воронки – запрись на просмотры (?).

  • по какому ключевом слову пришел лид из ppc(?).

Пишите только если у вас есть реальный опыт работы с колл-трекингом для украинских сайтов! 
6 лет назад
ViktorInsight
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад