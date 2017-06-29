воронеж и область. стоимость и срок? сколько по времени сопровождаете с момента настройки бесплатно? и далее - стоимость сопровождения?
WEB-аналитик - настроить calltracking, подсчет стоимости лидов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить оценку эффективности рекламной кампании Google Adwords, в частности:
- настроить googleanalytics и google webmasters.
- настроить встатистике цели – по нажатию на кнопки.
- связать с контекстной кампанией.
- настроить сбор статистики для ремаркетинга. Настроить ремаркетинг (?).
- предложить сервис колл-трекинга. Настроить колл-трекинг.
- свести все результаты аналитики в единую таблицу типа как на скрине, где по каждому месяцу вреальном времени показывалось: количество прямых лидов, количество
ассоциированных лидов, расход по контексту, стоимость лида, следующий шаг
воронки – запрись на просмотры (?).
- по какому ключевом слову пришел лид из ppc(?).
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