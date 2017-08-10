Создать и эффективно настроить рк в директе. ассенизаторские услуги

Контекстная рекламаЗавершен20 заявок323 просмотра
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воронеж и область.

стоимость и срок?

сколько по времени сопровождаете с момента настройки бесплатно?

и далее - стоимость сопровождения?

6 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
Zidiz
Ольга 
40 летБеларусь
17 лет в сервисе
Была
7 дней назад
6 лет назад
$25
3 дня
Ольга, спасибо большое за оперативную и качественную настройку РК - все, как мне нужно.
Сергей, отличный заказчик.Четкое задание - своевременная оплата
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