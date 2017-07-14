Настроить РК Google Adwords

Контекстная рекламаЗавершен13 заявок251 просмотр
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Добрый день.

Необходимо произвести настройку рекламных кампаний в туристической тематике.

Опыт был, но печальный.

По запросу могу предоставить доступ в старые рк и доступ в аналитику.

Фрилансеров, у которых не было опыта в тур.тематике, огромная просьба не отнимать Ваше и мое время.

Жду информации о Вас и порядок цен.

6 лет назад
guest_14986581562993
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
iammarketolog
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$100
3 дня
Очень доволен, что все-таки начал сотрудничество с Сашей. Профессионал своего дела + абсолютно бесплатно проконсультировал по ведению бизнеса, так как учился в школе бизнеса В общем, всем рекомендую. Лично я сам буду дальше продолжать сотрудничество Саша, спасибо и удачи в поиске новых проектов!) с ув. Станислав
Спасибо Все супер. Продолжаем работать)
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