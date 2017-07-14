Настроить РК Google Adwords

Добрый день.

Необходимо произвести настройку рекламных кампаний в туристической тематике.

Опыт был, но печальный.

По запросу могу предоставить доступ в старые рк и доступ в аналитику.

Фрилансеров, у которых не было опыта в тур.тематике, огромная просьба не отнимать Ваше и мое время.

Жду информации о Вас и порядок цен.