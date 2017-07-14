Настроить РК Google Adwords

Для сайта (металлопластиковые окна) нужно настроить контекстную рекламу. Для понимания объема работы: - Ядро собрано, запросы отобраны, ссылки распределены. Объем более 50 кластеров запросов в каждом разное количество запросов (примерно по 20-30 +/- запросов в каждой группе). Чего ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходимо произвести настройку рекламных кампаний в туристической тематике.
Опыт был, но печальный.
По запросу могу предоставить доступ в старые рк и доступ в аналитику.
Фрилансеров, у которых не было опыта в тур.тематике, огромная просьба не отнимать Ваше и мое время.
Жду информации о Вас и порядок цен.
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