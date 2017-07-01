Аудит рекламной кампании

Есть рк в директе и гугле. Надо сделать только аудит кампании в гугле, что то эффективность упала, в директе все норм, а том вот проблемка. Предлагайте свои услуги, цены должны быть разумными. Повторяю что полный

аудит не нужен, надо только определить причину падение CTR и все! Те

кто задание не читал, сразу мимо. Прошу откликнуться адекватного

человека) Всем добра!