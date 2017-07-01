Аудит рекламной кампании

Контекстная рекламаЗавершен2 заявки149 просмотров
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Есть рк в директе и гугле. Надо сделать только аудит кампании в гугле, что то эффективность упала, в директе все норм, а том вот проблемка.  Предлагайте свои услуги, цены должны быть разумными. Повторяю что полный

аудит не нужен, надо только определить причину падение CTR и все!  Те

кто задание не читал, сразу мимо. Прошу откликнуться адекватного

человека) Всем добра!

6 лет назад
trofimigor1993
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Aleksey1924
Алексей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
6 лет назад
$15
1 день
Алексей предоставил профессионально составленный аудит моей кампании в гугл адвордс. Вообще результатами доволен. Главное что были обнаружены причины падения эффективности работы кампании.
Все отлично, заказчик порядочный человек
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