Настройка директа

Контекстная рекламаЗакрыт19 заявок188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вот сайт: http://landort.wixsite.com/trucksofsiberia/sale

Отправьте предложений. Напишите те, кто сможет настроить за 3000-4000 руб

6 лет назад
skonotop
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Тематическое продвижение сайта недорогой мебели

    $9

    [url=http://mebel-novisibirsk.ru/index.html]http://mebel-novisibirsk.ru[/url]  Где купить недорогую мебель в Новосибирске - мягкая и корпусная мебель экономкласса в Новосибирске: шкафы, стенки, прихожие, спальни, комоды, детские, диваны, кухни, обеденные зоны, стеллажи и полки, столы журнальные, столы компьютерные, столы обеденные, тумбы ...

    Контекстная реклама15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать и реализовать маркетинговую компанию для нового проекта.

    Ищу компетентного интернет-маркетолога, владеющего современной методологией продвижения.  Суть ситуации- сделана лендинг-страница для онлайн-сервиса доставки посылок. Необходимо: -  настроить лендинг- страницу в соответствии с требованиями продвижения. - составить и реализовать план маркетинга с учётом рыночной ситуации.  Более подробно готов ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Аудит рекламной кампании

    Есть рк в директе и гугле. Надо сделать только аудит кампании в гугле, что то эффективность упала, в директе все норм, а том вот проблемка.  Предлагайте свои услуги, цены должны быть разумными. Повторяю что полный ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Размещение контекстной рекламы

    Наша компания предоставляет консультационные услуги в сфере бинарных опционов, и рынка форекс. В последнее время мы стали сталкиваться с тем, что наша реклама не может пройти модерацию. Нам требуется специалист, имеющий опыт размещения рекламы по данной тематике, ...

    Контекстная реклама3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Собрать ядро запросов для яндекс директа

    По определенной тематике нужно собрать ядро запросов (СЧ и НЧ) для составления рекламной кампании Яндекс.Директ. Без нулевых частотностей, то есть почистить нужно будет собранное ядро. 500 фраз будет достаточно. Регион и тематику сообщу исполнителю или через запрос ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад