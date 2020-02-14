[b]УТОЧНЕНИЕ.[/b]Дано 4практических занятия, в которых предложены от 10 до 12 конкретных задач и заданий. Чтобы получить положительную оценку, в каждом из [b]4-х[/b] практических занятий необходимо выполнить НЕ МЕНЕЕ одной задачи (задания) по собственному выбору. Ответы ...