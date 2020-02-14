Маркетинг

Контрольные, Задачи и ТестыЗавершен2 заявки206 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

см. вложенный файл

4 года назад
tatyaanikina
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
JeffersonAirplan
Антон 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$2
1 день
Очень довольна результатом. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Рекомендую!
Прекрасный заказчик, рекомендую!