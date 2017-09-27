Нужно решить 6 контрольных, задания не сложные, для 1 курса университета по предмету математика и информатика. Https://yadi.sk/d/xLhi3yaN3NU64J ссылка на методичку, программу, сами задания и те же контрольные другого варианта, выполненные (чтобы знать, как оформлять)
Написать программу по блоксхеме в С++
написать программу по блоксхеме. Систему уравнений предоставлю.
В блоксхеме могут быть незначительные ошибки с переменными
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