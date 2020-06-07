Помощь с математикой 1 курса

й лень Николай ГолубДобрый день я учусь на первом курсе инженерной информатики , у нас есть математика которую я завалил и будет экзамен по пересдачи 13 числа с 10-13 по мск . В экзамен будут входить такие темы как Функции различных переменных. Производная и ее приложения. Интегральное исчисление. Решение уравнений.Интерполяция . Параметрические кривые. Я приложил варианты экзаменов которые были ,я учусь за границей поэтому как только покажут сам экзамен я его переведу и скину вам ну а дальше вы уже начнёте его решать фотографировать и отправлять мне решение . На этом конец ,вы сможете такое сделать и сколько это будет стоить?