Помощь с математикой 1 курса

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Закрыт4 заявки766 просмотров
  • Добрый день я учусь на первом курсе инженерной информатики , у нас есть математика которую я завалил и будет экзамен по пересдачи 13 числа с 10-13 по мск . В экзамен будут входить такие темы как Функции различных переменных.  Производная и ее приложения.  Интегральное исчисление. Решение уравнений.Интерполяция . Параметрические кривые. Я приложил варианты экзаменов которые были ,я учусь за границей поэтому как только покажут сам экзамен я его переведу и скину вам ну а дальше вы уже начнёте его решать фотографировать и отправлять мне решение . На этом конец ,вы сможете такое сделать и сколько это будет стоить?
5 лет назад
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