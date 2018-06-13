Решение контрольной работы

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Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться:

-     планом счетов бухгалтерского учета в коммерческих х организациях,

-     бланками бухгалтерского учета и отчетности,

-     калькуляторами

-     Время выполнения задания 45 минут.

 

1.  Документальноеоформление расчетов по оплате труда

2.  Инвентаризацияматериалов

3.  Припроведении инвентаризации была обнаружена недостача оборудования,

первоначальная стоимость которого – 102 000 руб. Виновным в недостаче признан

работник организации. На момент выявления недостачи по оборудованию была

начислена амортизация в сумме 87 500 руб.

Задание. Определите размер ущерба, подлежащего возмещению. Составьте бухгалтерские записи.

7 лет назад
M_Jul
Юлия 
32 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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