Решение логистической задачи в ampl

6 вариант, срок 1 день, оплата 1500, 5 практических работ: 1，3，4，5，6. работы оформить можно в тетрадях и отправить фото
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Описание задачи в прикреплённом файле и непосредственно задача. Необходимо сделать до пн 25.03
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