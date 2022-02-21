Сделать задания около 7

Решить до 22.02 Подробно
Контрольные, Задачи и Тестынет заявок
Закрыт
2 года назад
Все задания в одном файле, прошу к рассмотрению! Сроки сжатые немного, там все нужно уточнять по срокам со мной! Один просто файл, я его не корректирую! И там кое какие задания уже не надо! В общем подробности в лс:)
Решить до 22.02 Подробно
ответьте на них в целом
Имеются тестовые задания по физике нужно отредактировать и отсортировать. Около 2000 штук тестов.
Задание на скрине
Сделать тест. Деньги скину сразу по получению ответов. ОЧЕНЬ СРОЧНО БУКВАЛЬНО ЕСТЬ 20 минут!
Задания в фото
Требуется решить задачи по схемотехнике. Подробное описание заданий находится в документе Word.