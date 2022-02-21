Сделать задания около 7

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт1 заявка844 просмотра
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Все задания в одном файле, прошу к рассмотрению! Сроки сжатые немного, там все нужно уточнять по срокам со мной! Один просто файл, я его не корректирую! И там кое какие задания уже не надо! В общем подробности в лс:)

2 года назад
guest_16453911869552
2 года в сервисе
Был
2 года назад