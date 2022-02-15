Имеются тестовые задания по физике нужно отредактировать и отсортировать. Около 2000 штук тестов.
Контрольные, Задачи и Тесты7 заявок
Закрыт
2 года назад
ответьте на них в целом
Имеются тестовые задания по физике нужно отредактировать и отсортировать. Около 2000 штук тестов.
Задание на скрине
Сделать тест. Деньги скину сразу по получению ответов. ОЧЕНЬ СРОЧНО БУКВАЛЬНО ЕСТЬ 20 минут!
Задания в фото
Требуется решить задачи по схемотехнике. Подробное описание заданий находится в документе Word.
За ночь до 6 по МСК
Решить 4 задачи по дискретной математике. Там по вариантам, надо сделать 18 вариант. по каждому заданию Желательно с объяснением.
Задание на скриншотах, в Word требование