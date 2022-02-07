Задание на скрине
Отсортировать и отредактировать тесты по физике
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Имеются тестовые задания по физике нужно отредактировать и отсортировать. Около 2000 штук тестов.
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