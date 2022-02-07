Отсортировать и отредактировать тесты по физике

Здравствуйте. Нужна помощь в решении задачи связанной с DNS, хостингом. работа для университета. вот часть заданий 1. Начните размещать DNS для домена «abc.com» с Intermedia;2. Получать всю почту, отправленную на его адрес электронной почты «[email protected]» на почтовых ...