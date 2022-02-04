Помощь с заданием для университета, DNS

Здравствуйте. Нужна помощь в решении задачи связанной с DNS, хостингом. работа для университета.

вот часть заданий

1. Начните размещать DNS для домена «abc.com» с Intermedia;2. Получать всю почту, отправленную на его адрес электронной почты «[email protected]» на почтовых серверах Intermedia;3. Автоматически настроить профиль MS Outlook;4. Получите дополнительную защиту от СПАМа через DNS;5. Обеспечьте резервное копирование почтового потока на случай, если почтовый сервер Intermedia выйдет из строя.