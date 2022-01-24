Домашнее задание по "Методы и технологии поддержки принятия решений в

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт3 заявки809 просмотров
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Добрый день.

Требуется переделать в Excel задание по предмету "Методы и технологии поддержки принятия решений в прикладных задачах". Задание строится на основе исходной таблицы. Есть правильный ответ с другими данными.

Задача - используя данные исходной таблицы скорректировать готовое решение.

2 года назад
AntIvanov91
Антон 
32 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад