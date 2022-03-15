Задачи на C# или VBA

$7
Контрольные, Задачи и ТестыЗавершен2 заявки1042 просмотра
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Помогите пожалуйста решить две задачи! Нужно листинг двух программ + скриншоты + исходные файлы.

2 года назад
guest_16420996381156
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Vyacheslav033
Вячеслав 
22 годаБеларусь
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
2 года назад
$7
32 дня
RUB
Однозначно рекомендую! Выполнил работу быстро, качественно и в срок!
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