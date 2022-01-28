Контрольная работа по юриспруденции

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт6 заявок819 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Необходимо решить несложную контрольную работу по юриспруденции из двух задач. Стоимость 1500 рублей. Расчет переводом на карту или электронный кошелек по итогу проверки в институте. Особые пожелания: подробно расписать решение. Срок сдачи - до завтрашнего утра.

2 года назад
luchckoanna
Анна Лучко 
29 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад