Контрольная работа по юриспруденции

Здравствуйте, сможете 28.01.2022 в 11.10 решить 5 задач по теме дифференциальные уравнения(виды задач приложены в файле). На задание отводится 1 час. Нужно написать решения на белых альбомных листах и просто их сфотографировать и отправить.