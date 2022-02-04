Задачи по геометрии срочно.

$5
Контрольные, Задачи и ТестыЗавершен2 заявки702 просмотра
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Решить все задачи по геометрии в короткие сроки.

Задачи нужно решить с пояснением, то есть, немного расписать ответ.

Решить нужно до завтра до 12 по МСК

2 года назад
viktormarkin
Виктор 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Yug_art
32 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
17 дней назад
2 года назад
$5
1 день
RUB
Сделала работу намного раньше поставленных сроков, качество выполненной работы на высоте, определенно рекомендую!
Чётко поставленная задача, быстрый платёж, приятно работать!