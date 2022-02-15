Здравствуйте. Нужна помощь в решении задачи связанной с DNS, хостингом. работа для университета. вот часть заданий 1. Начните размещать DNS для домена «abc.com» с Intermedia;2. Получать всю почту, отправленную на его адрес электронной почты «[email protected]» на почтовых ...
Теория вероятности и математическая статистика
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Задание на скриншотах, в Word требование
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