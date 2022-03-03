Структуры и алгоритмы обработки данных

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Контрольные, Задачи и Тесты2 заявки
Закрыт
2 года назад
Задание на скрине
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Задания в фото
Требуется решить задачи по схемотехнике. Подробное описание заданий находится в документе Word.
За ночь до 6 по МСК
Решить 4 задачи по дискретной математике. Там по вариантам, надо сделать 18 вариант. по каждому заданию Желательно с объяснением.
Задание на скриншотах, в Word требование
Здравствуйте. Нужна помощь в решении задачи связанной с DNS, хостингом. работа для университета. вот часть заданий 1. Начните размещать DNS для домена «abc.com» с Intermedia;2. Получать всю почту, отправленную на его адрес электронной почты «[email protected]» на почтовых ...