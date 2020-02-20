Добрый день! Нужно подключиться и решить все модули теста Swift Analysis Aptitude.
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Решить задачи по таможенному праву с использованием ТК, КоАП и т.д.
Простые решения по типу "да, нет, не имеет право, неправомерно, правомерно" и прочие - категорически не приветствуются, нужны конкретные и четкие ответы с ссылкой на действующий закон.
Задачи нужно решать не все, 1 и 7 не нужны. Так что всего 7 задач.
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