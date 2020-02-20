Решить задачи по таможенному праву с использованием ТК, КоАП и т.д.

Простые решения по типу "да, нет, не имеет право, неправомерно, правомерно" и прочие - категорически не приветствуются, нужны конкретные и четкие ответы с ссылкой на действующий закон.

Задачи нужно решать не все, 1 и 7 не нужны. Так что всего 7 задач.