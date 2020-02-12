Сделать анализ судебных актов

$42
Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт1 заявка204 просмотра
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Добрый день, уважаемые юристы. Надо сделать 9 анализов судебных актов. Акты и Требования к анализу прилагаю. Сдавать на проверку уже во вторник после обеда. К этому времени готовые работы должны быть у меня. С учетом срочности за все плачу 2700 рублей. По 300 за каждый отчет. Выполнено должно быть в doc или docx. Оплата на карту и электронный кошелек по итогам проверки в институте.

4 года назад
Zhideel
Елена 
39 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад