Выполнить тест по физике

онлайн помощь на контрольной по теории алгоритмов
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Необходимо решение тестов по дисциплине "Физика" (1семестр, направление - промышленное гражданское строительство).Вовложении прикрепляю скрин как выглядит тест.Доэтого пробовала решать, использовала одну попытку (результат
неудовлетворительный, поэтому решила обратиться за помощью), в тесте 8 задач с
ограничением по времени 1 ч. 20 мин, ещё осталось 2 попытки. Задачи, которые были в тесте, который я решала, тоже направляю во вложении, отмечаю, что в других попытках скорее всего будут другие задачи (может быть, похожие).Интересуетстоимость.
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