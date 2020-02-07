Выполнить тест по физике

Необходимо решение тестов по дисциплине "Физика" (1семестр, направление - промышленное гражданское строительство).Вовложении прикрепляю скрин как выглядит тест.Доэтого пробовала решать, использовала одну попытку (результат

неудовлетворительный, поэтому решила обратиться за помощью), в тесте 8 задач с

ограничением по времени 1 ч. 20 мин, ещё осталось 2 попытки. Задачи, которые были в тесте, который я решала, тоже направляю во вложении, отмечаю, что в других попытках скорее всего будут другие задачи (может быть, похожие).Интересуетстоимость.