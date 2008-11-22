Аналитическая статья. Недвижимость в Чехии.

ВНИМАНИЕ: ЗАЯВКИ БЕЗ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ Нужен творческий человек для постоянного сотрудничества по написанию интересных статей на различные темы досуга, развлечений, обучающих и оздоровительных программ. Темы для работы будут каждый раз обговариватся. Примеры ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Аналитика.
План:
1 Виды собственности
2 Приобретение недвижимости иностранцами
3 Цены на недвижимость и их изменение
4 Основные тенденции рынка недвижимости
5 Недвижимость Чехии, пользующаяся спросом у иностранцев
Детальное ТЗ исполнителю в приват.
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