Перевод с курдского на русский язык

Приветствую! Нужно интересно и запоминающееся доменное имя в зоне RU. Наша студия, называется "Золотой ПавлинЪ", хочеться, чтобы доменное имя было красивое и запоминалось. Самому неординарный, получит 5$ - 10$ в зависимости от красоты и оригинальности. А так же, возможно ...