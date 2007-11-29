Перевод с курдского на русский язык

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Добрый день!

Есть работа по переводу с курдского на русский язык.

Подробно о заказе:

1) Направление перевода: курдский>русский.

2) Объем: 1,0 страница

3) Стоимость: договорная

4) Срок сдачи: 29.11.07 до 9.00 по Москве.

5) Способ оплаты: предпочтительно webmoney, но также можно Анелик, Unistream, Contact, Western Union.

6) Оплата будет производиться: 30.11.07 в течение 1 рабочего дня.

Готовый перевод на адрес: [email protected]

По возможности укажите электронный адрес, мобильный и/или ICQ для оперативной связи.

С уважением,

Олеся

Компания Прайм

16 лет назад
PraimOlesya
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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