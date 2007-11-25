Креативные статьи

Ищется человек, а желательно команда, креативных журналистов/копирайтеров для написания интересных статей для ежемесячного развлекательного журнала. Темы статей - не главный критерий, главное, чтобы нравилось всем, кто их читает)) Множество интересных фактов, цифр, графиков и таблиц, здоровый (и не очень, только не падонкаффский) юмор, знание и понимание описываемой темы - огромные плюсы.

Для примера идеальной статьи - практически все статьи журналов Maxim, Forbes, hacker, Хулиган, Sim-magazine и т.д., в общем - развлекательный глянец.

Готов к длительному сотрудничеству, возможно как постоянное трудоустройство (Москва), так и удаленная работа. Оплата - от 50 до 200$ за полноценный продукт. От Вас - умение ГРАМОТНО и КАЧЕСТВЕННО писать.

Ваши идеи, цены, сроки, демо- и полноценные статьи - в личку.