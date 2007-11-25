# 1 — $

Приветствую!

Нужно интересно и запоминающееся доменное имя в зоне RU.

Наша студия, называется "Золотой ПавлинЪ", хочеться, чтобы доменное имя было красивое и запоминалось.

Самому неординарный, получит 5$ - 10$ в зависимости от красоты и оригинальности.

А так же, возможно дальнейшее сотрудничество на базе копиратинга.

С Уважением, Дмитрий