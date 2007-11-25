Придумать название для шоу-дуэта

Есть необходимость в написании около 20 инструкций по веб-сервисам нашей компании. От вас потребуется детально изучить все сервисы, обсудить концепцию каждой инструкции с редактором, создать план, утвердить его, и, собственно, создать инструкции. Скриншоты нужно будет ...