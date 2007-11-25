Придумать название для шоу-дуэта

КопирайтингЗакрыт7 заявок1063 просмотра
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#1$

Требуется придумать классное название для танцевального шоу-дуэта (2 девушки).

Требования: оригинальность и вкусность названия :)

Названия, передранные с поисковиков (других шоу-балетов) не рассматриваются.

16 лет назад
SBW
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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