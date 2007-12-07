Вступительная статья на морде. (деревянные окна)

Кирилл заказывал у меня статью на "морду". Работа была сдана и сразу оплачена. Проблем в общении с заказчиком не возникает, так как он прекрасно понимает ситуацию и всегда может направить фрилансера в нужное русло, если он сбивается с курса на поставленную задачу. Сотрудничество было просто замечательным. надеюсь на его логическое продолжение. Рекомендую всем Кирилла, как первоклассного заказчика.