Вступительная статья на морде. (деревянные окна)

на популярном женском портале, а также написание статей на различные темы портала. Beauty, Мода, Ты и Он, Бомонд, Стиль жизни, Здоровье, Гид Style, Карьера, Дом, Дети, Эзотерика, Развлечения Предложения о постоянном сотрудничестве рассмотрим после написания тестовой статьи, ...
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Нужно написать статью около 2000 знаков для главной страницы сайта www.oknadok.ru.
Интересует только качественный текст, написанный с учетом специфики и знания дела.
И это должна быть не просто статья о деревянных окнах, это должна быть входная страница
сайта.
Ключевики для статьи в порядке убывания важности: "деревянные окна", "производство окон", "стеклопакеты", "евроокна".
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