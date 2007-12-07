Вступительная статья на морде. (деревянные окна)

$50
КопирайтингЗавершен10 заявок277 просмотров
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Нужно написать статью около 2000 знаков для главной страницы сайта www.oknadok.ru.

Интересует только качественный текст, написанный с учетом специфики и знания дела.

И это должна быть не просто статья о деревянных окнах, это должна быть входная страница

сайта.

Ключевики для статьи в порядке убывания важности: "деревянные окна", "производство окон", "стеклопакеты", "евроокна".

16 лет назад
toxic-mt
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранные исполнители
three
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$10
Все требования и пожелания были учтены, сработал на отлично! Будут задания, знаю к кому обращаться :)
Отличный заказчик. Четко сформулированное задание, приятное общение, незамедлительная оплата. Рекомендую. Профессионал. Сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
maly5h
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Статью Игорь написал быстро, и качественно. По моей просьбе внес туда необходимые изменения. Результат отличный. спасибо!
Кирилл заказывал у меня статью на "морду". Работа была сдана и сразу оплачена. Проблем в общении с заказчиком не возникает, так как он прекрасно понимает ситуацию и всегда может направить фрилансера в нужное русло, если он сбивается с курса на поставленную задачу. Сотрудничество было просто замечательным. надеюсь на его логическое продолжение. Рекомендую всем Кирилла, как первоклассного заказчика.
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