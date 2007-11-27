Написание креативных статей

КопирайтингЗакрыт22 заявки404 просмотра
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ВНИМАНИЕ: ЗАЯВКИ БЕЗ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ

Нужен творческий человек для постоянного сотрудничества по написанию интересных статей на различные темы досуга, развлечений, обучающих и оздоровительных программ. Темы для работы будут каждый раз обговариватся.

Примеры тем для статей:

Занятия Йогой

Тайский массаж

Дегустация вин

Танец живота

и т.д.

статьи должны быть примерно такого формата:

..... известные и малоизвестные факты, легенды и тайны.

Т.е конкретно по йоге, статья могла бы быть:

Познание своей души и тела. Йога - факты, чудеса и загадки древнего искуства.

и т.д.

Цели статей:

1. Поразить или как минимум заинтересовать читателя интресными материалами(фактами, легендами, загадками, чудесами...) о теме

2. Материал должен читаться легко и быть не просто позновательным, но и легкодоступным простому читателю, чтобы он дочитал его до конца.

3. Прочтение статьи должно побуждать читателя попробовать/окунуться в мир/ ознакомится поближе.... с данной темой.

Размеры статей - 10000 - 15000 знаков.

Будут рассматриваться только кандидатуры с портфолио и указавшие стоимость своих услуг - цена за 1000 знаков.

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sewko
52 годаЭстония
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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