Написание статьи о рекламной фотографии

Для продолжительной работы. Тематика - украшения. Нужен качественный рерайтинг. Цена 60-80 центов за 1к знаков.
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Требуется написать статью не более 1000 символов об особенностях рекламной фотографии.
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