Статьи о софте

ВНИМАНИЕ: ЗАЯВКИ БЕЗ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ Нужен творческий человек для постоянного сотрудничества по написанию интересных статей на различные темы досуга, развлечений, обучающих и оздоровительных программ. Темы для работы будут каждый раз обговариватся. Примеры ...