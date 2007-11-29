Название для нового проекта знакомств

$20
КопирайтингЗакрыт8 заявок267 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Проект знакомств, для русской и англияской аудитории.

Должны быть свободны домены в зоне ru и com.

Оплата сразу по принятии выбранного варианта.

варианты пишите сразу сюда.

16 лет назад
infospas
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется контент для сайта. Биржа, Недвижимость.

    $500

    Требуется контент для портала по темам: 1. Недвижимость в РФ, СНГ и за рубежом (более 20 стран) 2. Биржевые терминалы. Игра на бирже (NYSE, NASDAQ, AMEX, OTCBB и др.) 3. Инструменты электронной коммерции. Детальное ТЗ исполнителю в приват.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Аналитическая статья. Недвижимость в Доминикане.

    $100

    Аналитика. План: 1 Виды собственности 2 Приобретение недвижимости иностранцами 3 Цены на недвижимость и их изменение 4 Основные тенденции рынка недвижимости 5 Недвижимость Доминиканской республики, пользующаяся спросом у иностранцев Детальное ТЗ исполнителю в приват.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Аналитическая статья. Недвижимость в Чехии.

    $100

    Аналитика. План: 1 Виды собственности 2 Приобретение недвижимости иностранцами 3 Цены на недвижимость и их изменение 4 Основные тенденции рынка недвижимости 5 Недвижимость Чехии, пользующаяся спросом у иностранцев Детальное ТЗ исполнителю в приват.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Написание креативных статей

    ВНИМАНИЕ: ЗАЯВКИ БЕЗ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ Нужен творческий человек для постоянного сотрудничества по написанию интересных статей на различные темы досуга, развлечений, обучающих и оздоровительных программ. Темы для работы будут каждый раз обговариватся. Примеры ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Англоязычные форекс обзоры

    Требуется создание англоязычных текстов с описанием премиуществ и недостатков различных форекс сервисов, типа такого http://forex-systems-reviews.com/ Каждый обзор "от первого лица" на полстранички. Всего 10 обзоров. От вас: - Знание форекс - Хорошее владение английским и легкий стиль изложения ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Придумать доменное имя

    $15

    Проект закрыт. Победил вариант http://scanjob.ru. Домен зарегистрирован. Всем спасибо за участие. Нужно придумать доменное имя: - Не должно быть зарегистрировано - Зона RU. Возможно, зона INFO - Сайт поиска работы и сотрудников, резюме и вакансии по всему рунету - Желательно ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рерайтинг статей сайта

    Для сайта финансовой тематики необходимо провести рерайтинг статей и описаний для книг для уникализации контента. Основное тредование - чтобы статьи были написаны "для людей", но с учетом оптимизации для поисковых машин. Примерное количество статей - около ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Перевод с курдского на русский язык

    Добрый день! Есть работа по переводу с курдского на русский язык. Подробно о заказе: 1) Направление перевода: курдский&gt;русский. 2) Объем: 1,0 страница 3) Стоимость: договорная 4) Срок сдачи: 29.11.07 до 9.00 по Москве. 5) Способ оплаты: предпочтительно webmoney, но ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вступительная статья на морде. (деревянные окна)

    $50

    Нужно написать статью около 2000 знаков для главной страницы сайта www.oknadok.ru. Интересует только качественный текст, написанный с учетом специфики и знания дела. И это должна быть не просто статья о деревянных окнах, это должна быть входная ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад