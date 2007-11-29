Название для нового проекта знакомств

Требуется контент для портала по темам: 1. Недвижимость в РФ, СНГ и за рубежом (более 20 стран) 2. Биржевые терминалы. Игра на бирже (NYSE, NASDAQ, AMEX, OTCBB и др.) 3. Инструменты электронной коммерции. Детальное ТЗ исполнителю в приват.
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Проект знакомств, для русской и англияской аудитории.
Должны быть свободны домены в зоне ru и com.
Оплата сразу по принятии выбранного варианта.
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