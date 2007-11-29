Здравствуйте, необходимо написание статьи-обзора о софте. Желательно на постоянной основе. Интересуют расценки предложения пожалуйста пишите на [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемый копирайтер предлогаю вам работу по написанию уникальных рекламных слоганов.
Оплата за 1000 уникальных качественных слоганов 200 $ Работаем для удобства по схеме 100 слоганов = 20 $
Цена генерируемых слоганов обычно в районе 3-4$ за 1000. Но нам нужно именно ручная работа. Очень качественная от этого и цена оплаты труда в 25 раз больше.
Предлогаю пройти тестовое задание, которое сможет показать ваши способности и качество написания.
Ключевые слова для слоганов :
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форум гостиницы москва
гостиницы северного округа москвы
подбор гостиниц москва
сеть гостиниц москва
телефонный справочник гостиниц москвы
самая дорогая гостиница москвы
гостиницы москвы фотографии
Склонять слова в этих ключевых нельзя - использовать в таком написании как дано, разбивать другими словами тоже нельзя, но можно использовать (разбивать его) только запятой "гостиницы москвы, фотографии"
Слоган слева и справа должен быть окружен текстом.
Пример У нас всегда есть свободные номера гостиниц москвы по низким ценам.
Слоган не должн превышать 75 символов.
Чтобы оценить ваши способности придумайте по 3-5 предложений к каждому ключевику.
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