Уважаемый копирайтер предлогаю вам работу по написанию уникальных рекламных слоганов.

Оплата за 1000 уникальных качественных слоганов 200 $ Работаем для удобства по схеме 100 слоганов = 20 $

Цена генерируемых слоганов обычно в районе 3-4$ за 1000. Но нам нужно именно ручная работа. Очень качественная от этого и цена оплаты труда в 25 раз больше.

Предлогаю пройти тестовое задание, которое сможет показать ваши способности и качество написания.

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Склонять слова в этих ключевых нельзя - использовать в таком написании как дано, разбивать другими словами тоже нельзя, но можно использовать (разбивать его) только запятой "гостиницы москвы, фотографии"

Слоган слева и справа должен быть окружен текстом.

Пример У нас всегда есть свободные номера гостиниц москвы по низким ценам.

Слоган не должн превышать 75 символов.

Чтобы оценить ваши способности придумайте по 3-5 предложений к каждому ключевику.