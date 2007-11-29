Наполнениe сайта контентом

Требуется человек для наполнения сайта контентом 80% роботы фильмы онлайн требования что бы человек загружал фильмы на сервера и размещал после етого на сайте + 20% обычное наполнения новостями.

Хотелось бы взять подходящего человека на постоянку и так же хотелось узнать расценки на загрузку каждого фильма или на каждую новость.

Просьба пишите ваше расценки и требования.

посты которые будут написаны готовы взятся не принемаются , так что большая просьба что бы не тратеть на моё не ваше время пишите ваши расценки.

Спосибо. Извеняюсь за Русский.