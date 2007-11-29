Наполнениe сайта контентом

Уважаемый копирайтер предлогаю вам работу по написанию уникальных рекламных слоганов. Оплата за 1000 уникальных качественных слоганов 200 $ Работаем для удобства по схеме 100 слоганов = 20 $ Цена генерируемых слоганов обычно в районе 3-4$ ...
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Требуется человек для наполнения сайта контентом 80% роботы фильмы онлайн требования что бы человек загружал фильмы на сервера и размещал после етого на сайте + 20% обычное наполнения новостями.
Хотелось бы взять подходящего человека на постоянку и так же хотелось узнать расценки на загрузку каждого фильма или на каждую новость.
Просьба пишите ваше расценки и требования.
посты которые будут написаны готовы взятся не принемаются , так что большая просьба что бы не тратеть на моё не ваше время пишите ваши расценки.
Спосибо. Извеняюсь за Русский.
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