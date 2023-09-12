Написати відгук на російській мові

$1
КопирайтингЗавершен7 заявок38 просмотров
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Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.

3 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
17 часов назад
Выбранный исполнитель
Flower135
Світлана 
21 годПольша
год в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
$1
1 день
UAH
Робота виконана швидко та якісно
Буду рада допомогти надалі)
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  • Написати відгук на англійській мові

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    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад