Написати відгук на англійській мові

$1
КопирайтингЗавершен10 заявок48 просмотров
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Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях. 

3 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
17 часов назад
Выбранный исполнитель
lesyk_yavor
Олександр 
21 годУкраина
год в сервисе
Был
15 часов назад
3 месяца назад
$1
1 день
UAH
Дуже якісно виконана робота
Задача була зрозуміла, все сподобалось