Написати відгук на англійській мові

Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Усі деталі напишу в особистих повідомленнях.
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Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.
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