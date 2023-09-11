Написати відгук на англійській мові

$1
КопирайтингЗавершен8 заявок16 просмотров
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Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях. 

3 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
17 часов назад
Выбранный исполнитель
NATALI1312
Наталья 
43 годаУкраина
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
5 отзывов
3 месяца назад
$1
1 день
UAH
Наталія вже не перший раз виконує роботу, все добре
очень ответственный заказчик,приятно работать под его руководством.
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