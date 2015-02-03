Статьи про похудение - 100000 символов

В первую очередь Вам должна быть интересна эта тема. Желательно наличие медицинского образования по направлению педиатр (+10% к оплате). Быть на связи Готовыми писать минимум 4000 символов в день. Писать статьи нужно для детского сайта, который ...
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И снова здравствуйте!
Для Вас я подготовил очередной проект.
В него входит написание 17 статей про похудение.
Теперь, каждая статья должна быть по 6000 символов (а не по 4000 как в прошлый раз)
Исходя и цены прошлых проектов, я примерно посчитал, что проект будет стоить 6000-6500 рублей (можем обговорить это)
ТЗ я отправил вам на почту. Там подробно написано, все требования и рекомендации. Как всегда я готов ответить на вопросы, если они возникнут.
Я прикрепил 2 файла таблиц:
"Первый" оформлен хорошо, рекомендую открывать его (но он сделан в LibreOffice)
"Запасной вариан" я сохранил в формате .csv (для Microsoft Office) но он оформлен плохо.
Так как сумма не мала, и объем текста достаточно большой, я смогу заплатить в конце месяца или в начале февраля, как раз у Вас будет время на написание.
Если вы согласны - отлично. Если нет, мы можем обговорить условия (цену или срок)
С уважением Руслан Макаров!
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