Статьи про похудение - 100000 символов

И снова здравствуйте!

Для Вас я подготовил очередной проект.

В него входит написание 17 статей про похудение.

Теперь, каждая статья должна быть по 6000 символов (а не по 4000 как в прошлый раз)

Исходя и цены прошлых проектов, я примерно посчитал, что проект будет стоить 6000-6500 рублей (можем обговорить это)

ТЗ я отправил вам на почту. Там подробно написано, все требования и рекомендации. Как всегда я готов ответить на вопросы, если они возникнут.

Я прикрепил 2 файла таблиц:

"Первый" оформлен хорошо, рекомендую открывать его (но он сделан в LibreOffice)

"Запасной вариан" я сохранил в формате .csv (для Microsoft Office) но он оформлен плохо.

Так как сумма не мала, и объем текста достаточно большой, я смогу заплатить в конце месяца или в начале февраля, как раз у Вас будет время на написание.

Если вы согласны - отлично. Если нет, мы можем обговорить условия (цену или срок)

С уважением Руслан Макаров!