Autodesk Inventor API

Лабораторные работыЗакрыт1 заявка541 просмотр
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﻿Нужен человек знающий Autodesk Inventor API, нужно сделать 3 лабораторных работы, а именно нарисовать пару простых фигур кодом С#, в качестве оболочки разработки надстройки использовать MS Visual Studio. Примеры выполнения есть.

3 года назад
guest_16102233607105
3 года в сервисе
Был
3 года назад