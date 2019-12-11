Лабораторная по машинному обучению на Python

Имеется 2 задания(см. во вложении), уже реализованные на базе библиотеки pthread. Необходимо реализовать те же алгоритмы на базе MPI. Интересуют цена и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ПАМАГИТЕ нужно выполнить лабу в Anaconda3 Jupyter Notebook
Пожалуйста ставьте коментарии что где происходит)
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