Лабораторные работы Java (для новичков)

[b][u]Цель работы.[/u][/b] Ознакомлениес методами построения корректирующих кодов. Экспериментальное исследование обнаруживающей и исправляющей способности циклических кодов. Вариант 5 (p=0,06) Во вложении: файл с примером, описание и задание, ПО для выполнения лр.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно выполнить 5 лабораторных работ на Java. Сами лабы примитивные, весь код есть в методичках, нужно чтобы заработало. Хочу получить исходные файлы, скомпилированные программы и инструкцию как запустить на моей машине.
Методички по лабораторным в приложении.
- Похожие заказы
- Лабораторные работынет заявокЗакрыт6 лет назад
По контрольной работе. Страну/государство сделайте не атрибутом, а сущностью. Задайте связь Монета произведена в Стране/государстве и внесите нужные изменения во все пункты контрольной работы.Закрыт6 лет назад
- $10
Лабораторная работа по C# 1 курс. Требования и пример программы скину в скайпЛабораторные работы8 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработать программу, которая включает в себя основную программу и 4 простые подпрограммы. Задание очень легкое, нацеленное на совсем новичков в программировании на ASM (по ощущениям займет около 20 минут вашего времени).Закрыт7 лет назад
Есть методические указания, примеры отчета, файл архитектора и база sql m. Нужно sql запросы, заполнение таблицЛабораторные работы6 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть ориентированный граф. Необходимо найти max и min расстояние от точки A до точки B. 1 программа- последовательная 2 программа- распараллеливание методом coarrage 3 программа-распараллеливание методом omp В архиве есть 1 программа без поиска max расстояния и попытки сделать ...Закрыт7 лет назад
Лабораторные JavaЛабораторные работы4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сделать лабораторную работу по темам: 1. Алгоритм. Свойства алгоритма. Исполнитель 2. Способы записи алгоритмов. Тестирование алгоритмов 3. Основные алгоритмические конструкции. Вспомогательный алгоритм 4. Основные этапы разработки алгоритмов. Системы программирования по образцу во вложенииЛабораторные работы1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно выполнить З лабораторных работ по предмету Многомерный статистический анализ по психологии Срок: Ваш минимальный, "чем быстрее, тем лучше"Лабораторные работы1 заявкаЗакрыт7 лет назад
По матлабу: Реализовать параллельныйалгоритм Кули-Тьюки дискретного преобразования Фурье с использованием MATLAB Parallel Computing Toolbox По маплу: 11 вариантЗакрыт7 лет назад