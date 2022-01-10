Написать лабораторные(GitHub)

Необходимо выполнить [u]четыре лабораторных работы.[/u] Для выполнения понадобятся: - программа GPSS или GPSS World, - текстовый редактор Microsoft Word или LibreOffice. Ожидаю получить от исполнителя: 1) файл-отчёт Word (или LibreOffice) по каждой лабораторной работе (*.doc, *.docx, *.odt), 2) файл, созданный в ...
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