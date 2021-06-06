Нужно решить лабораторную тетрадь по почвенной микробиологии

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Закрыт5 заявок398 просмотров

Сделать задания в лабораторной тетради - 40 страниц

Задания несложные, но муторные.

Практически все ответы есть в интернете.

Фото примеров прикрепляю

4 года назад
moroz011
Илья 
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