Организация автоматизированной обработки экономической информации в рамках конкретной предметной области Прикрепляю структуру работы , пример и свою тему скину Сделать за день
Практическая работа "Диагностика состояния объектов машиностроительных прои
Очень нужна помощь в выполнении 3-х практических работ по дисциплине Диагностика состояния объектов машиностроительных производств.
Например:
Начало описания 1-й работы
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЙ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ И КОНСТРУКТИВНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ИЗНАШИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ
МАШИН
Цель работы: получить представление об изнашивании деталей и
сборочных единиц машин, определить скорость и интенсивность изнашивания на конкретных изделиях, бывших в эксплуатации, определить основные причины изнашивания, разработать рекомендации по уменьшению основных параметров изнашивания.
Задачи работы:
1. Определить условия работы деталей и сборочных единиц.
2. Определить вид изнашивания деталей и сборочных единиц.
3. Рассчитать скорость и интенсивность изнашивания.
4. Выявить основные причины изнашивания.
5. Предложить рекомендации по уменьшению основных параметров
изнашивания.
Обеспечивающие средства: детали, сборочные единицы или их фрагменты, бывшие в эксплуатации; штангенинструмент или микрометрический инструмент с нониусным и электронным отсчетом; рычажномеханические приборы; калькулятор.
Дальше есть подробное описание как выполнить работу с примерами. Задана деталь.
Срок, к сожалению. завтра
Заявки фрилансеров
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