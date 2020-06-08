Практическая работа "Диагностика состояния объектов машиностроительных прои

Очень нужна помощь в выполнении 3-х практических работ по дисциплине Диагностика состояния объектов машиностроительных производств.

Например:

Начало описания 1-й работы

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЙ УСЛОВИЙ

ЭКСПЛУАТАЦИИ И КОНСТРУКТИВНЫХ

ХАРАКТЕРИСТИК НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ

ИЗНАШИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

МАШИН

Цель работы: получить представление об изнашивании деталей и

сборочных единиц машин, определить скорость и интенсивность изнашивания на конкретных изделиях, бывших в эксплуатации, определить основные причины изнашивания, разработать рекомендации по уменьшению основных параметров изнашивания.

Задачи работы:

1. Определить условия работы деталей и сборочных единиц.

2. Определить вид изнашивания деталей и сборочных единиц.

3. Рассчитать скорость и интенсивность изнашивания.

4. Выявить основные причины изнашивания.

5. Предложить рекомендации по уменьшению основных параметров

изнашивания.

Обеспечивающие средства: детали, сборочные единицы или их фрагменты, бывшие в эксплуатации; штангенинструмент или микрометрический инструмент с нониусным и электронным отсчетом; рычажномеханические приборы; калькулятор.

Дальше есть подробное описание как выполнить работу с примерами. Задана деталь.

Срок, к сожалению. завтра